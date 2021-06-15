ОАО «Минский завод колесных тягачей» (МЗКТ) представат новинки производства на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021, которая пройдет в Минске с 23 по 26 июня 2021 г.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном военно-промышленном комитете, некоторые из них никогда ранее не демонстрировались широкой общественности.

В настоящее время предприятие завершает разработку автопоезда-тяжеловоза в составе седельного тягача МЗКТ–741501 и полуприцепа МЗКТ–720100 грузоподъемностью 52 тонны в интересах Вооруженных Сил Республики Беларусь. Новый образец автотехники должен заменить в войсках четырехосный седельный тягач МАЗ-537 с полуприцепами для перевозки тяжелой военной техники.

Новинка предназначена для транспортировки колесной и гусеничной бронетехники – машин боевой пехоты БМП-2, танков Т-72 и других образцов вооружения. Тягач укомплектован двухбарабанной лебедкой производства МЗКТ, позволяющей осуществлять погрузку и разгрузку поврежденной техники. Впервые широкой общественности автопоезд был представлен 9 мая 2020 года на параде войск Минского гарнизона.

На выставке MILEX-2021 предприятие также представит новинки 2021 года. Это тактический автомобиль МЗКТ-550130 с колесной формулой 4х4, управляемыми колесами передней оси.

Машина имеет двухместную кабину, расположенную над силовым агрегатом, платформу с тентом и откидным задним бортом.

Из основных отличий автомобиля МЗКТ-550130 от серийно-выпускаемого МЗКТ-500200 можно выделить: правое расположение рулевого колеса; увеличенную до 5000 кг грузоподъемность (у автомобиля МЗКТ-500200 - 3000 кг); двигатель и коробку переключения передач импортного производства, при этом двигатель имеет экологический класс Евро-5 (у автомобиля МЗКТ-500200 – Евро-3); стационарно установленную лебедку с повышенным до 7 т тяговым усилием (на МЗКТ-500200 – 4 т); наличие кондиционера; увеличенный запас хода за счет установленных 2-х топливных баков емкостью по 190 л (на МЗКТ-500200 – 2 бака по 110 л).

В конце января 2021 года автомобиль был впервые представлен в рамках проведения итоговой коллегии Госкомвоенпрома на выставке разработок, выполненных организациями в 2020 году, и теперь готов к экспонированию на оружейном форуме.

Одной из самых ожидаемых специалистами новинок станет совершенно новая уникальная разработка предприятия – бронетранспортер V-2 МЗКТ-690003 с колесной формулой 8х8.

БТР VOLAT предназначен для транспортировки личного состава к месту выполнения боевой задачи, их огневой поддержки в бою, защиты от поражения стрелковым оружием и взрывными устройствами, уничтожения сил противника, противотанковых средств, легкобронированной техники и танков, а также малоскоростных воздушных целей противника. Бронетранспортер имеет цельносварной бронированный корпус с аппарелью в кормовой части и оснащен следующими системами и оборудованием: бортовой информационно-управляющей системой (БИУС), фильтровентиляционной установкой, системой пожаротушения, дымоудаления, системой видеообзора, электрической лебедкой самовытаскивания. Для повышения живучести на БТР V-2 устанавливаются колеса с бескамерными шинами размерностью 14.00R20 и ограничители радиальной деформации (Run-Flat).

Двадцатидвухтонный БТР имеет баллистическую защиту Бр4, противоминную защиту STANAG 4569 level 2a/2b, может двигаться по воде вплавь со скоростью до 10 км/ч и разгоняться до 110 км/ч по суше.

С целью снижения степени возможного травмирования экипажа при подрыве в БТР установлены энергопоглощающие сиденья и подвесной пол, позволяющие уменьшить уровень воздействия ударной волны, а также защитить обитаемый отсек от попадания осколков.

Бронетранспортер V-2 имеет клиренс 520 мм, оснащен мощным двигателем 550 л.с., автоматической коробкой передач, принудительной блокировкой дифференциалов, дизель-генераторной установкой, обеспечивающей его дополнительную автономность.