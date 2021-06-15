ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
16.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,3%


09:45 16.06.2021

В Гродненской области цены на продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2020 г. выросли на 0,6%, с начала года – на 5,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в мае составил 8,3%. За январь-май 2021 года продтовары подорожали на 7,7% к уровню января-мая 2020 года.

Непродовольственные товары в мае текущего года подорожали по сравнению с апрелем на 0,4%, с начала года – на 4,7%. В мае 2021 года к маю 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 9,1%. За январь-май 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 9,0%.

Цены на услуги в мае 2021 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, с начала года – выросли на 4,6%. В мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года услуги подорожали на 8,8%. За январь-май 2021 года рост цен на услуги к уровню января-мая 2020 года составил 8,6%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.4892
RUB 3.4455
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0173 +0.0024
USD 2.4866 -0.0026
RUB 3.4620 +0.0165
все курсы архив

Курсы в банках
на 16.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0200 3.0280
USD 2.4900 2.4970
RUB 3.4500 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 16.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2110 1.2150
EUR/RUB 87.3500 87.7500
USD/RUB 72.0000 72.4000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте