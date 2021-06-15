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ЭКОНОМИКА РБ
В ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРОДТОВАРЫ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 5,3%
09:45 16.06.2021
В Гродненской области цены на продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2020 г. выросли на 0,6%, с начала года – на 5,3%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, годовой рост цен в мае составил 8,3%. За январь-май 2021 года продтовары подорожали на 7,7% к уровню января-мая 2020 года.
Непродовольственные товары в мае текущего года подорожали по сравнению с апрелем на 0,4%, с начала года – на 4,7%. В мае 2021 года к маю 2020 года цены на непродовольственные товары подскочили на 9,1%. За январь-май 2021 года к уровню соответствующего периода прошлого года цены выросли на 9,0%.
Цены на услуги в мае 2021 г. по сравнению с апрелем снизились на 0,1%, с начала года – выросли на 4,6%. В мае 2021 года по сравнению с маем 2020 года услуги подорожали на 8,8%. За январь-май 2021 года рост цен на услуги к уровню января-мая 2020 года составил 8,6%.
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