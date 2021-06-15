Реальные располагаемые денежные доходы населения Беларуси (доходы за вычетом налогов, сборов и взносов, скорректированные на индекс потребительских цен на товары и услуги) в январе-апреле 2021 г. составили 103,4% к уровню января-апреля 2020 г.

Как сообщает Национальный статкомитет, в общем объеме денежных доходов оплата труда занимает 64,0%, доходы от предпринимательской и иной деятельности, приносящей доход, – 7,5%, трансферты населению (пенсии, пособия, стипендии и другие трансферты населению) – 23,3%, доходы от собственности и прочие доходы – 5,2%.