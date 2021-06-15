Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует высокую вероятность сохранения в ближайшие месяцы годовой инфляции в Беларуси выше 9%. Об этом говорится в еженедельном обзоре новостей экономик стран-участниц банка.

«Инфляция в Беларуси повысилась до 9,4% год к году в мае с 8,6% в апреле и с высокой вероятностью останется выше 9% в ближайшие месяцы», - говорится в обзоре.

Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России.

Инфляционные ожидания остаются повышенными: согласно майским данным Нацбанка, более 80% предприятий в следующие 3 месяца ожидали сохранения роста цен.

«Из-за повышенных инфляционных ожиданий наблюдаемое с середины апреля укрепление белорусского рубля может иметь сильно ограниченное влияние на изменение потребительских цен», - отмечают эксперты банка.