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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ГОДОВАЯ ИНФЛЯЦИЯ ВЫШЕ 9% СОХРАНИТСЯ В БЛИЖАЙШИЕ МЕСЯЦЫ - ПРОГНОЗ ЕАБР


18:03 15.06.2021

Евразийский банк развития (ЕАБР) прогнозирует высокую вероятность сохранения в ближайшие месяцы годовой инфляции в Беларуси выше 9%. Об этом говорится в еженедельном обзоре новостей экономик стран-участниц банка.

«Инфляция в Беларуси повысилась до 9,4% год к году в мае с 8,6% в апреле и с высокой вероятностью останется выше 9% в ближайшие месяцы», - говорится в обзоре.

Существенное проинфляционное воздействие оказывает рост стоимости топлива. Сказывается повышение мировых цен на продовольствие, металлы и стройматериалы, вероятные затруднения в транспортно-логистических цепочках, а также ускорение роста цен в России.

Инфляционные ожидания остаются повышенными: согласно майским данным Нацбанка, более 80% предприятий в следующие 3 месяца ожидали сохранения роста цен.

«Из-за повышенных инфляционных ожиданий наблюдаемое с середины апреля укрепление белорусского рубля может иметь сильно ограниченное влияние на изменение потребительских цен», - отмечают эксперты банка.
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