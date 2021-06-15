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ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 10 РАЗРАБОТОК БГУ ПРЕДСТАВИТ НА ВЫСТАВКЕ В ТУРЦИИ
17:50 15.06.2021
Более 10 научно-технических разработок БГУ представит на выставке International Smart Cities and Grids (ICSG) Istanbul-2021, которая пройдет 17-18 июня в Стамбуле (Турция).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут разработки по аэрокосмическому, программно-аппаратному, программному, информационному и инновационному направлениям. Среди них макет первого университетского спутника BSUSat-1, программно-аппаратные платформы, позволяющие дистанционно снять показания с различных видов счетчиков, расходомеров и регистраторов, светопоглощающие покрытия и энергосберегающие системы электропитания.
Особое место на стенде БГУ займут многофункциональные «умные окна». Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. «Умные окна» можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.
Разработки БГУ войдут в коллективный выставочный стенд Министерства образования Беларуси.
Международная выставка ICSG проводится в восьмой раз. Направлена она на демонстрацию мировых достижений в области экологии, городского ландшафта, интеллектуальной энергетики и энергосистем, умных электросетей и т.д. В этом году для участия заявлено свыше 150 организаций из Турции, Ирана, Индии, Германии, Бельгии, США, Китая, Японии и т.д.
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