Более 10 научно-технических разработок БГУ представит на выставке International Smart Cities and Grids (ICSG) Istanbul-2021, которая пройдет 17-18 июня в Стамбуле (Турция).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, в экспозицию БГУ войдут разработки по аэрокосмическому, программно-аппаратному, программному, информационному и инновационному направлениям. Среди них макет первого университетского спутника BSUSat-1, программно-аппаратные платформы, позволяющие дистанционно снять показания с различных видов счетчиков, расходомеров и регистраторов, светопоглощающие покрытия и энергосберегающие системы электропитания.

Особое место на стенде БГУ займут многофункциональные «умные окна». Это жидкокристаллические панели, которые в зависимости от внешних факторов из прозрачных изменяются в матовые и наоборот. «Умные окна» можно использовать как альтернативу обычным стеклянным. Инновационная разработка защищает помещение от попадания солнечного света, проникновения ультрафиолетового излучения и частично блокирует инфракрасное.

Разработки БГУ войдут в коллективный выставочный стенд Министерства образования Беларуси.

Международная выставка ICSG проводится в восьмой раз. Направлена она на демонстрацию мировых достижений в области экологии, городского ландшафта, интеллектуальной энергетики и энергосистем, умных электросетей и т.д. В этом году для участия заявлено свыше 150 организаций из Турции, Ирана, Индии, Германии, Бельгии, США, Китая, Японии и т.д.