В Минске индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,6%, с декабрем 2020 г. – 104,8%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 101,2% и 105,4% соответственно, промежуточные товары – 101% и 105,3%, потребительские товары – 100,3% и 103,2% соответственно.

Рост цен на промтовары в мае 2021 года к маю 2020 года составил 10,2%. За январь-май текущего года цены по сравнению с январем-маем 2020 года взлетели на 9,9%.

Продукция производственно-технического назначения в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. подорожала на 1,0%, с начала года – на 5,4%. Годовой рост в мае составил 10,5%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены на продукцию производственно-технического назначения взлетели на 10%.