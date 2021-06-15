Лесохозяйственные учреждения продолжают бороться с нарушителями лесного и природоохранного законодательства с помоьщью фото- и видеофиксации.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Минлесхоза, с начала года с помощью фотоловушек к ответственности было привлечено 256 нарушителей. Наиболее часто граждане привлекались по статьям 16.19 («Нарушение правил заготовки, сбора или закупки грибов, других дикорастущих растений или их частей»), 16.22 («Загрязнение леса и иной древесно-кустарниковой растительности»), 16.17 («Незаконная рубка, незаконные удаление, пересадка, повреждение или уничтожение древесно-кустарниковой и иной растительности») Кодекса Республики Беларусь об административных правонарушениях.

Отметим, что на территории лесного фонда Минлесхоза установлено свыше 1,5 тыс. камер. С каждым годом их количество растет. Использование средств фото- и видеофиксации позволяет предупредить многие нарушения. Однако проблема актуализируется в летне-осенний период, когда граждане выезжают в лес на отдых, отправляются за грибами и ягодами.

Нередко граждане также пренебрегают правилами пожарной безопасности. Речь идет о нарушении запретов и ограничений на посещение лесов. В этой связи Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь напоминает, что на официальном сайте ведомства опубликована интерактивная карта, с помощью которой можно самостоятельно отследить ситуацию с введением мер ограничительного характера.