В мае 2021 г. прирост потребительских цен в годовом выражении составил 9,4% (8,6% месяцем ранее), прирост цен на социально значимые товары (СЗТ) – 8,4% в годовом выражении (7,1% месяцем ранее).

«Ускорение годового прироста ИПЦ и ИПЦ СЗТ во многом обусловлено продолжающимся ростом мировых цен на продовольствие. Так, например, по данным ФАО, прирост мировых цен на мясо составил 8,3%, молоко – 25,9%, зерновые культуры – 34,5%, масло растительное – в 2,2 раза, сахар – в 1,5 раза», - говорится в сообщении Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

Влияние на прирост ИПЦ оказывают также принятые решения в области постоянно регулируемых цен (тарифов).

ИПЦ СЗТ – один из параметров прогноза социально-экономического развития, впервые введенный правительством в 2021 г., который рассчитывается по 72 товарам повседневного спроса. В него включены мясо, молоко и продукты из них, колбасы, рыба, бакалея, хлеб, масло, овощи, автомобильное топливо, отдельные лекарственные препараты.

За прошедшие 12 месяцев наибольший прирост цен сохраняется на товары критического импорта: масло растительное подорожало на 56,5% (49,8% в апреле) и, как следствие, майонез – на 28,8% (21,9% в апреле). Продолжается рост цен на медикаменты – 22,1% в годовом выражении (на фоне отмены льготной ставки НДС в начале года) и мясо и мясопродукты – 9,1% (из-за удорожания сырья, используемого при производстве).

Одновременно в годовом выражении фиксируется замедление прироста цен на обувь – до 4,9% (5,7% в апреле) и моющие синтетические средства – до 8,7% (9,2% в апреле).

За месяц наибольший прирост цен отмечается на картофель – 11,5% (поступление в продажу картофеля нового урожая), фрукты – 5,3% (во многом за счет удорожания плодов цитрусовых на 4,9% ввиду снижения их урожая в стране-производителе на фоне неблагоприятных погодных условий), а также мясо и мясопродукты – 1,5%, в том числе на свинину (кроме бескостного мяса) – на 2,7%, свинину бескостную – на 4,3% обувь (на 2,3%).

В то же время отмечается снижение цен (тарифов) на:

синтетические моющие средства (на 0,3%), телевизоры (на 0,8%), а также туристические услуги (на 6,5%) – на фоне укрепления белорусского рубля к корзине валют;

яйца куриные (на 0,6%) и овощи (на 7,2%), в том числе помидоры – на 10,9%, огурцы – на 38,1% – под влиянием сезонного характера изменения цен.

В сфере регулируемого ценообразования по итогам месяца прирост цен и тарифов в годовом выражении составил 9,4%.

В мае по отношению к предыдущему месяцу повышены цены на табачные изделия (на 0,3%), лекарственные препараты (на 0,7%), автомобильное топливо (на 1,1%), а также на медицинские услуги (на 0,5%). Цены на водку снизились на 0,4%.