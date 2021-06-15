Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в процессе планирования было проанализировано 21,8 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 7,7 тыс. субъектов, из них в планы выборочных проверок включено более 2,8 тыс. При этом 327 субъектов проверят в рамках совместных проверок.

Всего на второе полугодие текущего года запланировано 3220 проверок, из них 2431 – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 853 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 516 (16%), Минздрава – 348 (11%), Минприроды – 319 (10%), Госстандарта – 299 (9%), Минфина – 190 (6%), МНС – 149 (4%). Органами Комитета госконтроля запланировано 67 проверок (2%).

В планы выборочных проверок на второе полугодие в г. Минске включено 369 проверок, в Брестской области – 457, в Витебской – 402, в Гомельской – 497, в Гродненской – 444, в Минской – 580, в Могилевской области – 471.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.