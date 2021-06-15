ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,8 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ВКЛЮЧЕНО В ПЛАНЫ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК КГК В ОБЛАСТЯХ И МИНСКЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ


15:38 15.06.2021

Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2021 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в процессе планирования было проанализировано 21,8 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 7,7 тыс. субъектов, из них в планы выборочных проверок включено более 2,8 тыс. При этом 327 субъектов проверят в рамках совместных проверок.

Всего на второе полугодие текущего года запланировано 3220 проверок, из них 2431 – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).

Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 853 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 516 (16%), Минздрава – 348 (11%), Минприроды – 319 (10%), Госстандарта – 299 (9%), Минфина – 190 (6%), МНС – 149 (4%). Органами Комитета госконтроля запланировано 67 проверок (2%).

В планы выборочных проверок на второе полугодие в г. Минске включено 369 проверок, в Брестской области – 457, в Витебской – 402, в Гомельской – 497, в Гродненской – 444, в Минской – 580, в Могилевской области – 471.

Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.4892
RUB 3.4455
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0173 +0.0024
USD 2.4866 -0.0026
RUB 3.4620 +0.0165
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0150 3.0190
USD 2.4860 2.4900
RUB 3.4550 3.4630
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2111 1.2150
EUR/RUB 87.0000 87.4000
USD/RUB 71.8000 72.1000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте