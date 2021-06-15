|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2,8 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ВКЛЮЧЕНО В ПЛАНЫ ВЫБОРОЧНЫХ ПРОВЕРОК КГК В ОБЛАСТЯХ И МИНСКЕ НА ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ
15:38 15.06.2021
Комитет государственного контроля сформировал планы выборочных проверок в областях и Минске на второе полугодие 2021 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, в процессе планирования было проанализировано 21,8 тыс. субъектов хозяйствования. По результатам анализа высокая степень риска присвоена 7,7 тыс. субъектов, из них в планы выборочных проверок включено более 2,8 тыс. При этом 327 субъектов проверят в рамках совместных проверок.
Всего на второе полугодие текущего года запланировано 3220 проверок, из них 2431 – надзорные (это проверки вопросов, касающихся обеспечения безопасности жизни, здоровья граждан и окружающей среды).
Наибольшее количество проверок запланировано органами МЧС – 853 (26% от общего количества), Минтруда и соцзащиты – 516 (16%), Минздрава – 348 (11%), Минприроды – 319 (10%), Госстандарта – 299 (9%), Минфина – 190 (6%), МНС – 149 (4%). Органами Комитета госконтроля запланировано 67 проверок (2%).
В планы выборочных проверок на второе полугодие в г. Минске включено 369 проверок, в Брестской области – 457, в Витебской – 402, в Гомельской – 497, в Гродненской – 444, в Минской – 580, в Могилевской области – 471.
Планы выборочных проверок размещены на сайте Комитета государственного контроля.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте