Свидетельство об аккредитации научной организации выдано БГУ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, аккредитация подтверждает государственное признание компетентности юридического лица в выполнении научно-исследовательских, опытно-конструкторских и опытно-технологических работ.

Для получения данного документа учреждение предоставляет заявление и информацию об основных показателях научной, научно-технической и инновационной деятельности за последние пять лет, а также прогноз на ближайшие годы.

Оценка результатов научной деятельности организации проводится комиссией по аккредитации Государственного комитета по науке и технологиям и Национальной академии наук Беларуси. По итогам рассмотрения свидетельство выдается на пять лет.