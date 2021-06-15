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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАН МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА ПОРАЖЕНИЯ ЛЕГКИХ У ПАЦИЕНТОВ С ИНФЕКЦИЕЙ, ВЫЗВАННОЙ SARS-COV-2
14:44 15.06.2021
Более Авторским коллективом учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» разработана инструкция по применению «Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, в исследовании принимали участие сотрудники кафедры фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП под руководством ректора университета И. Стомы.
Метод позволяет на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов) рассчитать ожидаемый объем поражения легких. Применение метода поможет объективно оценивать состояние пациентов с инфекцией COVID-19, определять необходимость госпитализации или возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, комплексно оценивать динамику и прогноз течения заболевания.
На сайте Учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» размещен калькулятор для расчета ожидаемого объема поражения легких у пациентов с инфекцией COVID-19.
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