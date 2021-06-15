Более Авторским коллективом учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» разработана инструкция по применению «Метод определения объема поражения легких у пациентов с инфекцией, вызванной SARS-CoV-2».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минздраве, в исследовании принимали участие сотрудники кафедры фтизиопульмонологии с курсом ФПКиП под руководством ректора университета И. Стомы.

Метод позволяет на основе клинических данных (высота и длительность гипертермии у пациентов) рассчитать ожидаемый объем поражения легких. Применение метода поможет объективно оценивать состояние пациентов с инфекцией COVID-19, определять необходимость госпитализации или возможность оказания медицинской помощи в амбулаторных условиях, комплексно оценивать динамику и прогноз течения заболевания.

На сайте Учреждения образования «Гомельский государственный медицинский университет» размещен калькулятор для расчета ожидаемого объема поражения легких у пациентов с инфекцией COVID-19.