|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОХОДЯТ ИСПЫТАНИЯ ОПЫТНОГО ОБРАЗЦА БОЕВОЙ МАШИНЫ БМ-21Б
13:54 15.06.2021
ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» с 1 по 18 июня 2021 г. проводит государственные испытания опытного образца боевой машины БМ-21Б.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, целью испытаний изделия является проверка и подтверждение соответствия заявленных боевых, технических и эксплуатационных характеристик требованиям, изложенным в тактико-техническом задании, а также рассмотрение возможности принятия образца на вооружение белорусской армии.
В ходе испытаний расчет одной из воинских частей ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил проходит обучение на боевой машине на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». В процессе обучения проводятся теоретические и практические занятия по эксплуатации, техническому обслуживания и боевому применению модернизированной боевой машины. Основное внимание уделяется приобретению расчетом практических навыков эксплуатации с учетом конструктивных особенностей боевой машины БМ-21Б, а также формированию умения работать с эксплуатационной документацией модернизированного образца.
Завершающим этапом испытаний станут боевые стрельбы на полигонах оборонного ведомства.
Новинка будет представлена на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте