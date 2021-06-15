ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения» с 1 по 18 июня 2021 г. проводит государственные испытания опытного образца боевой машины БМ-21Б.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, целью испытаний изделия является проверка и подтверждение соответствия заявленных боевых, технических и эксплуатационных характеристик требованиям, изложенным в тактико-техническом задании, а также рассмотрение возможности принятия образца на вооружение белорусской армии.

В ходе испытаний расчет одной из воинских частей ракетных войск и артиллерии Вооруженных Сил проходит обучение на боевой машине на базе ОАО «2566 завод по ремонту радиоэлектронного вооружения». В процессе обучения проводятся теоретические и практические занятия по эксплуатации, техническому обслуживания и боевому применению модернизированной боевой машины. Основное внимание уделяется приобретению расчетом практических навыков эксплуатации с учетом конструктивных особенностей боевой машины БМ-21Б, а также формированию умения работать с эксплуатационной документацией модернизированного образца.

Завершающим этапом испытаний станут боевые стрельбы на полигонах оборонного ведомства.

Новинка будет представлена на 10-й Международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.