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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ В 2021 ГОДУ ЗАПРЕТИЛ ВВОЗ И ОБРАЩЕНИЕ 106 НАИМЕНОВАНИЙ ИМПОРТНОЙ ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ


13:37 15.06.2021

Госстандарт в 2021 году запретил ввоз и обращение 106 наименований импортной пищевой продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госстандарте, запрет на ввоз и обращение на рынке отдельные виды этой продукции получили по причине несоблюдения требований обязательных технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), касающихся применения красителей и соответствующей маркировки.

Так, например, были выявлены вафельные сахарные рожки, в которых содержание синтетических красителей было завышено в 1,5-3 раза.

Печенье сдобное «Макарунни» содержало красителя тартразина (Е102) в 2 раза больше, чем допускается, а краситель понсо 4R (Е124) и вовсе побил все рекорды: его оказалось больше в 6 раз.

Зачастую изготовители и поставщики «приукрашивают» свою продукцию, но в маркировке предпочитают об этом не говорить, чем вводят потребителей в заблуждение и создают дополнительные риски для его здоровья. По этой причине под запретом оказалось глазированное хлебобулочное изделие «Фигурный донат» с ванильной начинкой.

Грешат изготовители и тем, что применяют красители в той продукции, в которой они не разрешаются. В печенье «Курабье», к примеру, использовали джем «Вишня» с недопустимым Е122.

Или используют синтетические красители, а в маркировке пишут, что натуральные.

Красители могут применяться для сохранения исходного внешнего вида продукта, цвет которого изменяется при технологической обработке, хранении, упаковке и др., для придания цвета бесцветной пищевой продукции и изменения ее органолептических свойств. Установлен перечень продукции, при производстве которой использование красителей не допускается. Есть также список продукции, при производстве которой можно применять только определенные красители и установлен их максимальный уровень.

Если в продукте содержатся азорубин (Е122), желтый хинолиновый (Е104), желтый «солнечный закат» FCF (Е110), красный очаровательный АС (Е129), понсо 4R (Е124) и тартразин (Е102), то в маркировке должна быть предупреждающая надпись: «Содержит краситель, который может оказывать отрицательное влияние на активность и внимание детей».
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