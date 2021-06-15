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ЭКОНОМИКА РБ
ОАО «БЕЛШИНА» ВКЛЮЧЕНО В РЕЕСТР ПРОМЫШЛЕННЫХ ТОВАРОВ ЕАЭС
13:28 15.06.2021
ОАО «Белшина» включено в реестр промышленных товаров государств-членов ЕАЭС.
Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, в реестр промышленных товаров государств-членов ЕАЭС, формирование и ведение которого осуществляется Евразийской экономической комиссией согласно правилам, ОАО «Белшина» включено с 10 июня 2021 года.
Напомним, правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей государственных (муниципальных) закупок, утвержденные решением Совета Евразийской экономической комиссии № 105 от 23 ноября 2020 года, вступили в силу 12 января 2021 г.
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