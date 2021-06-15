Налоговыми льготами в 2020 году воспользовались 14,8 тыс. субъектов хозяйствования Минской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общая сумма налогов, не поступившая в бюджет в связи с использованием льгот, составила 1 678,4 млн рублей.

По данным инспекции, социальными льготами, направленными на стимулирование и поддержание социально значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, воспользовалось 13,2 тыс. плательщиков, что составило в общем объеме 88,9%.

Доля субъектов хозяйствования, отразивших в своих налоговых декларациях системные льготы, предоставляемые плательщикам, результаты деятельности которых оказывают влияние на базовые условия экономического развития (дорожное или коммунальное хозяйство, транспорт, научно-технологический прогресс, инфраструктура для развития малого и среднего предпринимательства, инновационная инфраструктура), составила 18,8%.

За стимулирующими льготами, предоставленными в целях ускоренного развития хозяйственной деятельности, на отдельных территориях обратился 1,1% плательщиков.