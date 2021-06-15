|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|15.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НАЛОГОВЫМИ ЛЬГОТАМИ В 2020 ГОДУ ВОСПОЛЬЗОВАЛИСЬ 14,8 ТЫС. СУБЪЕКТОВ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ МИНСКОЙ ОБЛАСТИ
13:16 15.06.2021
Налоговыми льготами в 2020 году воспользовались 14,8 тыс. субъектов хозяйствования Минской области.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, общая сумма налогов, не поступившая в бюджет в связи с использованием льгот, составила 1 678,4 млн рублей.
По данным инспекции, социальными льготами, направленными на стимулирование и поддержание социально значимой деятельности плательщиков, оказание социальной поддержки отдельным категориям граждан, воспользовалось 13,2 тыс. плательщиков, что составило в общем объеме 88,9%.
Доля субъектов хозяйствования, отразивших в своих налоговых декларациях системные льготы, предоставляемые плательщикам, результаты деятельности которых оказывают влияние на базовые условия экономического развития (дорожное или коммунальное хозяйство, транспорт, научно-технологический прогресс, инфраструктура для развития малого и среднего предпринимательства, инновационная инфраструктура), составила 18,8%.
За стимулирующими льготами, предоставленными в целях ускоренного развития хозяйственной деятельности, на отдельных территориях обратился 1,1% плательщиков.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 15.06.2021
Курсы в банках
на 15.06.2021
Конвертация в банках
на 15.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте