В Минске в некоторых нотариальных конторах медработники смогут получить бесплатные консультации.

Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, акция приурочена к предстоящему профессиональному празднику – Дню медицинского работника.

За правовой помощью по вопросам порядка совершения нотариальных действий, необходимых для этого документах медработники могут обратиться 16 июня в нотариальные конторы № 1 и № 4 Московского района, а 18 июня – в первую Минскую городскую нотариальную контору и нотариальную контору № 2 Заводского района.

Консультации будут осуществляться дистанционно (по телефону) и в порядке живой очереди.

Информация о номерах телефонов нотариальных контор, их адресах и графиках работы размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».