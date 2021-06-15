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ЭКОНОМИКА РБ
МЕДРАБОТНИКИ СМОГУТ БЕСПЛАТНО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ У НОТАРИУСОВ В МИНСКЕ 16 И 18 ИЮНЯ
12:59 15.06.2021
В Минске в некоторых нотариальных конторах медработники смогут получить бесплатные консультации.
Как сообщает сайт Белорусской нотариальной палаты, акция приурочена к предстоящему профессиональному празднику – Дню медицинского работника.
За правовой помощью по вопросам порядка совершения нотариальных действий, необходимых для этого документах медработники могут обратиться 16 июня в нотариальные конторы № 1 и № 4 Московского района, а 18 июня – в первую Минскую городскую нотариальную контору и нотариальную контору № 2 Заводского района.
Консультации будут осуществляться дистанционно (по телефону) и в порядке живой очереди.
Информация о номерах телефонов нотариальных контор, их адресах и графиках работы размещена на сайте Белорусской нотариальной палаты в разделе «Найти нотариуса».
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