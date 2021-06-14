В приложениях Яндекс.Еда и Яндекс Go в Минске теперь можно заказать готовые блюда домой или в офис — даже из тех ресторанов и кафе, где нет собственной доставки.

К сервису уже подключились более 100 кафе и ресторанов. Среди них - «Васильки», «Пицца Темпо», «СушиВесла», «Я ж тебе говорил!», «Ресторан 101». Список партнеров будет пополняться, а вместе с ним — расти разнообразие блюд, доступных для заказа. Также увеличится и зона доставки, сейчас сервис доступен в пределах МКАД.

«Мы давно планировали запуск доставки еды в Беларуси – нас звали сюда и пользователи, и потенциальные партнеры-рестораны. Несмотря на то, что рынок заказа блюд из ресторанов и кафе в стране сейчас активно развивается, спрос на услугу все еще сильно превышает предложение, а пользователи хотят получить более быстрый и качественный сервис. И нам есть что предложить. Мы хотим доказать, что с помощью технологий можно значительно повысить уровень оказания услуги на рынке», - сказал руководитель международного развития Яндекс.Еды Анастасия Кудрявцева.

В Яндекс.Еде время доставки с момента заказа до момента, когда доставщик звонит в дверь, составляет в среднем 30 минут, чтобы еда приехала горячей и сохранила аппетитный вид.

Высокая скорость доставки стала возможной благодаря развитым алгоритмам. Когда пользователь делает заказ, сервис моментально передает его в ресторан, где еду сразу начинают готовить. В это же время сервис ищет оптимального доставщика с учетом других заказов в районе и количества доставщиков на линии, чтобы он забрал готовое блюдо. За всеми этапами доставки можно следить в приложении – оно предупреждает, на какой стадии сейчас заказ и где находится доставщик.

В Минске развозят заказы доставщики из партнерских логистических служб и собственные доставщики ресторанов. Большинство из них пешие, также они могут выполнять заказы удобным способом: на самокатах, велосипедах или мопедах. Часть заказов будет выполняться на машине, чтобы быстрее доставлять их в отдаленные районы.

Доставка первых трех заказов для пользователя будет бесплатной. Для следующих заказов стоимость доставки начинается от 2 рублей. Оплатить заказ можно банковской картой, привязанной к аккаунту в приложении. Все заказы в сервисе, которые привозят доставщики в желтой форме, предоплачены, сумма спишется автоматически. А заказы из ресторанов с собственными доставщиками можно оплатить как картой, так и наличными. Скачать приложение Яндекс.Еда можно в App Store и Google Play. Раздел “Еды” также появится в приложении Яндекс Go, его необходимо обновить до последней версии.