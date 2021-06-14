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ЭКОНОМИКА РБ


ТРИДЦАТЬ ЧЕТЫРЕ СТУДЕНЧЕСКИХ ПЕДОТРЯДА БУДУТ РАБОТАТЬ ЭТИМ ЛЕТОМ В БЕЛАРУСИ


12:14 15.06.2021

Летом 2021 года тридцать четыре студенческих педагогических отряда БГПУ общей численностью более 550 студентов будут работать на базе детских оздоровительных лагерей, спортивно-оздоровительных комплексов, санаториев Минской и Витебской областей, а также в Национальном детском образовательно-оздоровительном центре «Зубренок».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, каждый факультет/институт подготовил к работе студенческие отряды, которые в течение лета будут осуществлять образовательные проекты для детей. Так летом 2021 года будут работать 7 общеуниверситетских отрядов, Институт инклюзивного образования и факультет дошкольного образования создали по 6 отрядов, на факультете начального образования и филологическом факультете было создано по 3 отряда, по 2 отряда сформировали в Институте психологии, на факультете естествознания и физико-математическом факультете, по 1 отряду будут представлять факультеты социально-педагогических технологий, эстетического образования и исторический факультет.

Уже с конца мая начали работу 11 студенческих педагогических отрядов БГПУ: «Шыпшына-1», «Шыпшына-2» и «Шыпшына-3» (филологический факультет), «Ника» (факультет социально-педагогических технологий), «Импульс» (Институт психологии), «Инклюзив» и «Равенство» (Институт инклюзивного образования), «Медуница» и «Жемчужина-1» (факультет дошкольного образования), «Созвездие» и «Ветразь-1» (общеуниверситетские).

Для студенческого педагогического отряда «Созвездие» БГПУ сезон начался уже 21 мая. 36 студентов отправились на работу в Национальный детский образовательно-оздоровительный центр «Зубренок».

В этом году свой 18-й сезон проведет волонтерский проект «Дети столицы». Более 60 студентов БГПУ будут организовывать досуг детей и подростков на базе 10 столичных школ 5 административных районов Минска: Московского, Октябрьского, Фрунзенского, Ленинского и Советского. В течение июля студенты организуют досуг детей разного возраста, в том числе и трудных подростков, которые проводят лето в городе. Будут проводиться обучающие и развивающие игры, занятия с элементами тренинга, музыкально-развлекательные конкурсы, спортивные соревнования и др.

В целях подготовки будущих воспитателей и вожатых к работе в апреле-мае для них было организовано обучение в «Школе вожатского мастерства». Участники педотрядов ознакомились с особенностями и спецификой организации детского отдыха и методиками проведения развивающих, творческих и спортивных мероприятий. Занятия проводили руководители студенческих отрядов.

Кроме педагогических и волонтерских отрядов в БГПУ ежегодно организовывается работа студенческих строительных бригад. Студенты летом занимаются ремонтом учебных корпусов и общежитий, благоустройством прилегающей территории к новому учебному году.
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