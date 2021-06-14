В январе-мае 2021 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу представлены 3524 гражданами Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, при этом 85,1% из них представили декларации в электронной форме через личный кабинет плательщика.

Общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11,2%. Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 2168 плательщикам, составила свыше 3,4 млн рублей.

В то же время 50 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 49,8 тыс. рублей.