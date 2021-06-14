ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
15.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 3,5 ТЫС. ГРАЖДАН ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДСТАВИЛИ НАЛОГОВЫЕ ДЕКЛАРАЦИИ ПО ПОДОХОДНОМУ НАЛОГУ


11:58 15.06.2021

В январе-мае 2021 года налоговые декларации (расчеты) по подоходному налогу представлены 3524 гражданами Витебской области.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по региону, при этом 85,1% из них представили декларации в электронной форме через личный кабинет плательщика.

Общее количество физических лиц, представивших налоговые декларации (расчеты), по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 11,2%. Сумма подоходного налога, подлежащая доплате 2168 плательщикам, составила свыше 3,4 млн рублей.

В то же время 50 плательщикам, обратившимся в налоговый орган за предоставлением налоговых вычетов, возвращено либо зачтено в счет уплаты будущих платежей 49,8 тыс. рублей.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 15.06.2021
валюта курс
EUR 3.0149
USD 2.4892
RUB 3.4455
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0149 -0.0083
USD 2.4892 +0.0082
RUB 3.4455 -0.0174
все курсы архив

Курсы в банках
на 15.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0140 3.0190
USD 2.4830 2.4870
RUB 3.4540 3.4600
подробнее

Конвертация в банках
на 15.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2120 1.2160
EUR/RUB 87.1000 87.4500
USD/RUB 71.9000 72.0500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте