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ЭКОНОМИКА РБ


УП "БЕЛТЕХОСМОТР" ЗАПУСКАЕТ НА СВОЕМ YOUTUBE КАНАЛЕ НОВУЮ РУБРИКУ "ВОПРОС-ОТВЕТ"


11:39 15.06.2021

УП "Белтехосмотр" запускает новую рубрику на своем YouTube канале "Вопрос-ответ".

Как сообщили ЭКОПРЕСС на предприятии, специалисты будут отвечать на наиболее актуальные вопросы, касающиеся технического осмотра транспортных средств.

Эта рубрика для тех, кто хочет приезжать на технический осмотр подготовленным и не тратить время на устранение неполадок в своем транспортном средстве.

В УП "Белтехосмотр" обращают внимание, что эта рубрика не для специалистов, а именно для людей, которые не разбираются в данной сфере.

"На вопросы отвечают высококвалифицированные специалисты предприятия, профессионалы, с большим багажом знаний по своей специальности. Принимаются вопросы по всем направления. В будущем планируется дальнейшее расширение рубрик вопросов", - рассказали в УП "Белтехосмотр".

Вопросы можно оставлять на официальном сайте gto.by (Раздел "Вопрос-ответ") или на YouTube канале.
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