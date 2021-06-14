В течение последних 5 лет в Витебской области зафиксировано сокращение земель из сельхозоборота, в том числе в связи с переходом под древесно-кустарниковую растительность.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Генпрокуратуре, за 2016-2020 годы общая площадь сельскохозяйственных земель организаций АПК и крестьянских (фермерских) хозяйств в Витебской области уменьшилась на 65,9 тыс. га, из них пахотных – на 11,2 тыс. га, луговых – на 54,7 тыс. га. Общая площадь земель под древесно-кустарниковой растительностью увеличилась на 36,5 тыс. га.

Органы прокуратуры Витебщины в ходе проверки выявили неединичные факты неиспользования плодородных площадей – более 100 га сельскохозяйственных земель оказались незадействованы на момент проверки в Сенненском, Россонском, Полоцком и Шумилинском районах, всего по области таких земель – более 800 га. При этом факты непринятия должных мер по исправлению ситуации установлены в большинстве районов Витебщины.

Ни в одном из проверенных агропромышленных предприятий не разработаны предусмотренные законодательством проекты внутрихозяйственного землеустройства. Не во всех случаях в Глубокском, Сенненском и Поставском районах обеспечены надлежащее ведение агротехнической документации и учет используемых сельхозземель.

По итогам проверок территориальные прокуроры региона внесли 12 представлений и предписаний, 7 должностных лиц организаций АПК привлечены к административной ответственности. В актах надзора прокуроры потребовали навести порядок в сфере землепользования, поставили вопрос о привлечении виновных к дисциплинарной ответственности.

О результатах проверочных мероприятий прокуратура Витебской области проинформирует Витебский облисполком.