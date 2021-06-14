БГУ стал головной организацией по подпрограмме «Право» Государственной программы научных исследований «Общество и гуманитарная безопасность белорусского государства» на 2021-2025 годы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в университете, руководителем выступает проректор по учебной работе и образовательным инновациям БГУ, доктор юридических наук Оксана Здрок.

Данная подпрограмма включает шесть базовых заданий, объединяющих 30 научно-исследовательских работ, выполняемых в различных учреждениях образования и государственных органах. Среди них БГУ, Академия МВД, Академия управления при президенте, Национальный центр законодательства и правовых исследований Беларуси, Гомельский государственный университет им. Франциска Скорины, Полоцкий государственный университет, Белорусский государственный экономический университет, Гродненский государственный университет им. Янки Купалы, Научно-практический центр проблем укрепления законности и правопорядка Генеральной прокуратуры Беларуси и др.

Головная организация определяет актуальные научные проблемы, осуществляет координацию деятельности базовых заданий, научно-исследовательских работ, а также решает вопросы о включении новых заданий и назначении руководителей, занимается отчетной деятельностью.

Юридический факультет БГУ впервые в истории выступил головной организацией. На его базе для обсуждения и согласования конкретных механизмов взаимодействия в рамках выполнения заданий подпрограммы 10 июня состоялся Республиканский семинар-совещание. С приветственным словом к участникам обратилась Оксана Здрок. Она обозначила важность и значимость проведения научных исследований в современной правовой науке, акцентировала внимание на практикоориентированности получаемых результатов, а также указала на необходимость консолидации усилий и выработке единых подходов организации научной деятельности в рамках выполнения заданий ГПНИ.

Подготовленные по результатам совещания инструктивные материалы и рекомендации предоставлены руководителям НИР для использования в работе.

Перечень государственных программ научных исследований в Беларуси формируется каждые пять лет. Они направлены на получение значимых научных результатов, имеющих непосредственное приложение в различных сферах жизнедеятельности общества.