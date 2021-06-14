У пользователей сервиса TIX в Бресте появилась новая опция: возможность приобрести проездные документы на календарный месяц.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО "АСБ Беларусбанк", теперь в приложении возможно выбрать проездные на месяц, на 1, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 поездок и на 1, 3, 7, 10 календарных дней прямо в своем смартфоне.

Проект реализован Беларусбанком совместно с компаниями АССИСТ (партнером по оказанию услуг интернет-платежей) и «Системные технологии» (разработчиком мобильного приложения TIX).

При приближении транспорта в мобильном приложении автоматически отображается маршрут с предложением оплатить поездку. Приобрести электронный проездной билет и оплатить проезд можно также в салоне транспортного средства путем нажатия кнопки «Оплатить» в интерфейсе приложения напротив соответствующего номера маршрута.

Сервис представлен на русском, белорусском, английском и польском языках. Для того, чтобы начать пользоваться сервисом, достаточно скачать приложение TIX в GooglePlay или AppStore и привязать к нему банковскую карту платежных систем VISA, Masterсard или БЕЛКАРТ.