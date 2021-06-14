В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем составил 100,8%, с начала года - 105,3%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в мае 2021 года к маю 2020 года составил 8,2%. За январь-май 2021 года цены подскочили к январю-маю 2020 года на 7,5%.

Непродовольственные товары в мае подорожали по сравнению с апрелем на 0,5%, с начала года – на 5%. При этом годовой рост цен в мае составил 10%. В январе-мае текущего года к соответствующему периоду 2020 года цены выросли на 9,4%.

Цены на услуги в мае 2021 г. снизились по сравнению с апрелем на 0,1%, с начала года – выросли на 3,8%. Годовой рост цен в мае составил 8,2%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года услуги подорожали на 8,3%.