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ЭКОНОМИКА РБ


СЛИВОЧНОЕ МАСЛО НА СУММУ СВЫШЕ $1,5 МЛН РЕАЛИЗОВАНО НА БУТБ


09:39 15.06.2021

Сливочное масло на сумму свыше $1,5 млн реализовано в ходе экспортных биржевых торгов, состоявшихся на Белорусской универсальной товарной бирже (БУТБ).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе БУТБ, относительно суммы совершенных сделок данные торги стали крупнейшими в текущем году по указанному виду продукции. В торговой сессии участвовали 15 компаний из Беларуси и других стран Евразийского экономического союза. Сделку совершил участник из Российской Федерации.

На БУТБ отмечают, что всплеск интереса к белорусскому сливочному маслу связан с дефицитом предложения на мировом рынке, сформировавшимся на фоне растущих объемов закупок со стороны крупнейших импортеров – Китая, России и США.

«Для предприятий-экспортеров рыночная конъюнктура сейчас весьма благоприятная. Цены на молочную продукцию, и в том числе сливочное масло, растут в течение всего 2021 г. К примеру, еще в марте сливочное масло жирностью 82,5% с поставкой на условиях FCA торговалось по 4,64 USD за 1 кг, а в июне – уже по 5,13 USD за 1 кг. То есть цена увеличилась более чем на 10%. Поэтому активность на торгах проявляют как продавцы, так и покупатели, что позволяет поддерживать высокий уровень конкуренции и обеспечивать максимальную эффективность биржевого механизма», – прокомментировали в пресс-службе БУТБ.

В целом экспорт сельхозпродукции через БУТБ по итогам января-мая вырос в 4,3 раза, до 52,7 млн USD. Наибольший удельный вес в структуре продаж на внешние рынки пришелся на продукцию переработки масличных культур, сухое молоко, сливочное масло и дубленый полуфабрикат «вет-блю».
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