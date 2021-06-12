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ЭКОНОМИКА РБ


В БЕЛАРУСИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В МАЕ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,8%, С НАЧАЛА ГОДА - НА 7,8%


09:20 15.06.2021

В Беларуси индекс цен производителей промышленной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,8%, с декабрем 2020 г. – 107,8%, в том числе на инвестиционные товары – 101,6% и 106,7% соответственно, промежуточные товары – 105,1% и 112%, потребительские товары – 100,4% и 103,3% соответственно.

Как сообщает Национальный статкоамитет, индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 108,3%, в том числе в растениеводстве – 99,2% и 112,4% соответственно, животноводстве – 101,9% и 107,2% соответственно.

Индекс цен в строительстве в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 104,5%, в том числе на строительно-монтажные работы – 103,2% и 105,9% соответственно, машины и оборудование – 99% и 100,7%, прочие работы и затраты – 97,4% и 103,1% соответственно.

Индекс тарифов на перевозку грузов всеми видами транспорта в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,4%, с декабрем 2020 г. – 104,7%.

Индекс тарифов на услуги связи для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100%, с декабрем 2020 г. – 100,1%.
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