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ЭКОНОМИКА РБ
НА АЗС БЕЛАРУСИ С 15 ИЮНЯ ПОДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО
18:47 14.06.2021
С 15 июня 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси.
Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,87 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,97 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,19 рубля, ДТ – 1,97 рубля.
«С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - говорится в сообщении концерна.
Это уже семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 8 июня.
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