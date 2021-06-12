ЭКОНОМИКА РБ

НА АЗС БЕЛАРУСИ С 15 ИЮНЯ ПОДОРОЖАЕТ ТОПЛИВО

18:47 14.06.2021 С 15 июня 2021 года на одну копейку вновь дорожает автомобильное топливо на АЗС Беларуси. Так, розничные цены составят: на бензин АИ-92-К5-Евро - 1,87 рубля, АИ-95-К5-Евро – 1,97 рубля, АИ-98-К5-Евро – 2,19 рубля, ДТ – 1,97 рубля. «С учетом роста мировых котировок нефти концерн «Белнефтехим» продолжает реализацию ценовой стратегии по индексации предельных максимальных цен на нефтепродукты», - говорится в сообщении концерна. Это уже семнадцатое изменение цен на автомобильное топливо в 2021 году. В прошлый раз цены на АЗС Беларуси повышались на копейку 8 июня.