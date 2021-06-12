Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 7 по 14 июня 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1241 $/м2.

Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней выросла на 0,7% и к настоящему моменту равна 1301 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 $/м2 в пользу новостроек.

Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния первичного рынка в настоящее время равна 1323 $, что только на 0,1% меньше, чем неделей ранее.

После двухнедельного перерыва цены на квартиры в белорусской столице вновь показали отрицательную динамику.

Существенных изменений в уровне предложения на вторичном рынке за неделю не произошло: количество объявлений о продаже квартир увеличилось только на 0,3%. В наибольшей степени произошло это за счет роста числа 4-комнатных квартир, которых за неделю стало на 4% больше, в то время как количество выставленных на продажу «двушек», напротив, сократилось на 0,5%.

Среди районов города чаще прослеживалось снижение числа объектов, особенно в Партизанском (-4%), Ленинском (-3%) и Заводском (-3%). В двух районах, Октябрьском и Центральном, наоборот, количество объявлений о продаже квартир выросло на 4% и 11% соответственно.

Средняя цена квадратного метра у 1- и 2-комнатных квартир за последнюю неделю сократилась на 0,2%, у «трешек» и «четырешек» — на 0,3%.

В большинстве районов Минска средние цены за неделю изменились в пределах +/- 0,2%. И только в Партизанском районе квадратный метр подешевел за неделю в среднем на 1,3%, в Центральном, напротив, вырос на 0,6%.