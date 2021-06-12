|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ЖИЛЬЯ СТОЛИЦЫ ЦЕНЫ ЗА НЕДЕЛЕЮ СНИЗИЛИСЬ, НА ПЕРВИЧНОМ - ВЫРОСЛИ
18:07 14.06.2021
Индекс цен вторичного рынка жилья за неделю, с 7 по 14 июня 2021 года, снизился на 0,2% и составил 1241 $/м2.
Как сообщает Realt.by, средняя цена квартир в новостройках Минска за семь дней выросла на 0,7% и к настоящему моменту равна 1301 $/м2. Таким образом, разрыв между средним уровнем цен первичного и вторичного рынков составляет 60 $/м2 в пользу новостроек.
Средняя цена квадратного метра квартир без учета влияния первичного рынка в настоящее время равна 1323 $, что только на 0,1% меньше, чем неделей ранее.
После двухнедельного перерыва цены на квартиры в белорусской столице вновь показали отрицательную динамику.
Существенных изменений в уровне предложения на вторичном рынке за неделю не произошло: количество объявлений о продаже квартир увеличилось только на 0,3%. В наибольшей степени произошло это за счет роста числа 4-комнатных квартир, которых за неделю стало на 4% больше, в то время как количество выставленных на продажу «двушек», напротив, сократилось на 0,5%.
Среди районов города чаще прослеживалось снижение числа объектов, особенно в Партизанском (-4%), Ленинском (-3%) и Заводском (-3%). В двух районах, Октябрьском и Центральном, наоборот, количество объявлений о продаже квартир выросло на 4% и 11% соответственно.
Средняя цена квадратного метра у 1- и 2-комнатных квартир за последнюю неделю сократилась на 0,2%, у «трешек» и «четырешек» — на 0,3%.
В большинстве районов Минска средние цены за неделю изменились в пределах +/- 0,2%. И только в Партизанском районе квадратный метр подешевел за неделю в среднем на 1,3%, в Центральном, напротив, вырос на 0,6%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
Курсы в банках
на 14.06.2021
Конвертация в банках
на 14.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте