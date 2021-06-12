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ЭКОНОМИКА РБ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ С НАЧАЛА ГОДА НА 4,9%
17:55 14.06.2021
Потребительские цены в Витебской области в мае 2021 года выросли по сравнению с апрелем на 0,6%, с начала года – на 4,9%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в мае 2021 года к уровню мая 2020 года потребительские цены подскочили на 8,3%, за январь-май текущего года к уровню января-мая 2020 года – на 7,9%.
Продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем подорожали на 0,6%, с начала года – на 4,8%. Цены на продтовары в мае 2021 года к маю 2020 года выросли на 7,9%%, за январь-май текущего года к уровню соответствующего периода прошлого года – на 7,4%.
Непродовольственные товары в мае подорожали по сравнению с апрелем на 0,5%, с начала года – на 5%. Цены на непродовольственные товары в мае 2021 года к маю 2020 года выросли на 8,8%, за январь-май текущего года к уровню января-мая 2020 года – на 8,6%.
Цены на услуги в мае по сравнению с апрелем подросли на 0,2%, с начала года - на 4,1%. Услуги в мае 2021 года подорожали по сравнению с маем 2020 года на 8,8%, в январе-мае текущего года к январю-маю 2020 года – на 8,6%.
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