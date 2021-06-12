|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|14.06.2021
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
НОВЫЙ ТЯЖЕЛОВОЗ БЕЛАЗ ПОСТАВЛЕН РОССИЙСКОМУ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОМУ КОМБИНАТУ
17:08 14.06.2021
Тяжеловоз БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 тонн поставлен для Оскольского электрометаллургического комбината (Россия).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», это новый представитель тяжеловозов в линейке техники автозавода специального назначения, изготовленный по заказу оскольских металлургов
Конструкция машины продумана для удобного и безопасного управления техникой в условиях металлургического завода: 7 осей и 28 массивных высокоэластичных шин, которые не требуют технического обслуживания и имеют повышенный срок эксплуатации; мощный двигатель Cummins; гидробалансированная подвеска на продольных рычагах, которая позволяет регулировать высоту платформы; современные системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки.
Тяжеловоз имеет две кабины с двухпостовым управлением, благодаря чему в стесненных условиях может передвигаться как челнок, не прибегая к разворотам. Обе кабины максимально эргономичны и комфортны, оснащены системой кондиционирования воздуха, защитным козырьком и соответствуют требованиям стандартов по уровню шума, вибрации и запыленности воздуха.
БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 тонн будет задействован при перевозке крупногабаритных технологических грузов.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2021
Итоги торгов на БВФБ
на 14.06.2021
Курсы в банках
на 14.06.2021
Конвертация в банках
на 14.06.2021
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте