Тяжеловоз БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 тонн поставлен для Оскольского электрометаллургического комбината (Россия).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «БелАЗ» — управляющая компания холдинга «БелАЗ-холдинг», это новый представитель тяжеловозов в линейке техники автозавода специального назначения, изготовленный по заказу оскольских металлургов

Конструкция машины продумана для удобного и безопасного управления техникой в условиях металлургического завода: 7 осей и 28 массивных высокоэластичных шин, которые не требуют технического обслуживания и имеют повышенный срок эксплуатации; мощный двигатель Cummins; гидробалансированная подвеска на продольных рычагах, которая позволяет регулировать высоту платформы; современные системы торможения, пожаротушения и автоматической смазки.

Тяжеловоз имеет две кабины с двухпостовым управлением, благодаря чему в стесненных условиях может передвигаться как челнок, не прибегая к разворотам. Обе кабины максимально эргономичны и комфортны, оснащены системой кондиционирования воздуха, защитным козырьком и соответствуют требованиям стандартов по уровню шума, вибрации и запыленности воздуха.

БЕЛАЗ-79211 грузоподъемностью 150 тонн будет задействован при перевозке крупногабаритных технологических грузов.