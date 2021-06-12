В белорусских магазинах появилось ванильное и шоколадное мороженое под маркой Soletto.

Классические вкусы в хрустящем рожке выпускает компания «Санта Бремор».

Новинки не содержат начинки – только сливочное ванильное и сливочное шоколадное мороженое.

«Потребитель все чаще выбирает классические вкусы: ваниль, ваниль-изюм, шоколад и крем-брюле. На них приходится порядка половины рынка мороженого. Мы отреагировали на рыночный тренд и выпустили два самых популярных и любимых вкуса мороженого в сахарном рожке Soletto», – пояснили в «Санта Бремор».

Мороженое уже представлено в магазинах большинства торговых сетей Беларуси. Цена на него не выше, чем на другие продукты в этой категории. Как ожидается, мороженое будет популярно не только летом – его также можно рассматривать в качестве менее калорийной альтернативы привычным десертам вроде пирожных и тортов.

Soletto входит в пятерку самых популярных брендов мороженого в Беларуси. Под этой маркой выпускают эскимо в шоколаде, лакомство в сахарном рожке и единственное в стране йогуртное мороженое. С 2020 года производитель начал развивать сегмент премиального мороженого.