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ЭКОНОМИКА РБ
ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ КУРСИРУЮЩИХ НА УЧАСТКЕ МОГИЛЕВ-ЖЛОБИН ПАССАЖИРСКИХ ПОЕЗДОВ 29 ИЮНЯ ИЗМЕНИТСЯ
15:55 14.06.2021
В связи с проведением плановых ремонтных работ железнодорожного моста на 276 км перегона Лукское-Жлобин-Северный 29 июня 2021 года изменяется график движения пассажирских поездов, курсирующих на участке Могилев-Жлобин.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд международных линий № 55/56 Гомель-Москва будет следовать в сообщении Москва-Могилев-Москва. Из Москвы поезд отправится 28 июня 2021 года и прибудет в Могилев 29 июня 2021 года. Из Могилева поезд отправится 29 июня 2021 года и прибудет в Москву 30 июня 2021 года.
Поезд № 749/750 Могилев-Гомель, отправлением из Могилева 29 июня 2021 года, а из Гомеля – 30 июня 2021 года, а также поезд № 615/616 Могилев-Гомель, отправлением из Могилева и Гомеля 29 июня 2021 года отменяются из обращения.
Кроме того, в указанную дату отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.
Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.
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