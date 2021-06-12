В связи с проведением плановых ремонтных работ железнодорожного моста на 276 км перегона Лукское-Жлобин-Северный 29 июня 2021 года изменяется график движения пассажирских поездов, курсирующих на участке Могилев-Жлобин.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре БЖД, поезд международных линий № 55/56 Гомель-Москва будет следовать в сообщении Москва-Могилев-Москва. Из Москвы поезд отправится 28 июня 2021 года и прибудет в Могилев 29 июня 2021 года. Из Могилева поезд отправится 29 июня 2021 года и прибудет в Москву 30 июня 2021 года.

Поезд № 749/750 Могилев-Гомель, отправлением из Могилева 29 июня 2021 года, а из Гомеля – 30 июня 2021 года, а также поезд № 615/616 Могилев-Гомель, отправлением из Могилева и Гомеля 29 июня 2021 года отменяются из обращения.

Кроме того, в указанную дату отдельные поезда региональных линий экономкласса будут следовать измененным маршрутом.

Белорусская железная дорога приносит извинения пассажирам за временно причиненные неудобства.