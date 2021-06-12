По инициативе Комитета государственного контроля Гродненской области проведено совещание по вопросу наведения порядка с объектами сверхнормативного незавершенного строительства промышленного, сельскохозяйственного, торгового, административного назначения.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, за первый квартал 2021 года количество сверхнормативных объектов в Гродненской области сократилось на 28 (на 8,2%). На 1 апреля текущего года их осталось в регионе 313.

С целью повышения эффективности работы по наведению порядка с объектами незавершенного строительства во всех районах области и Гродно в мае текущего года с участием госконтролеров проведено разбирательство по каждому долгострою, а также состоялась защита собственниками объектов выбранных способов и периодов выполнения мероприятий (ввод в эксплуатацию, достройка, продажа, снос и т.д.). По оценке КГК, это позволит в июне-июле 2021 года сократить число долгостроев на 60 объектов.