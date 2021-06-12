Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции с момента включения в объединенную энергосистему выработал 2,9 млрд кВтч электроэнергии. Это позволило стране сэкономить на замещении импорта природного газа более чем $100 млн. Об этом в интервью телеканалу «Беларусь-1» рассказал заместитель министра энергетики Михаил Михадюк.

По его словам, с вводом двух энергоблоков БелАЭС снижение валютной нагрузки оценивается в объеме порядка $550 млн в год.

В установленные сроки реализованы намеченные мероприятия по интеграции БелАЭС в энергосистему страны: на ТЭЦ и крупных котельных введены электрокотлы суммарной мощностью 916 МВт, идет строительство пиково-резервных энергоисточников, которые в течение 15 минут смогут выходить на номинальную мощность, обеспечивая надежность энергосистемы с учетом различных режимов работы атомной станции.

«Растет потребление электроэнергии населением для нужд отопления и горячего водоснабжения: в этом году в энергоснабжающие организации поступило более 6,5 тысяч заявок от граждан о выдаче технических условий на присоединение электроустановок индивидуальных жилых домов к электрическим сетям для указанных целей, из них около 5 тысяч были удовлетворены. Дополнительные возможности для использования электроэнергии для отопления и горячего водоснабжения жилфонда будут созданы за счет реконструкции электросетевой инфраструктуры. Объемы модернизации линий электропередачи планируется увеличить почти вдвое», - сказал чиновник.

Продолжится электрификация многоквартирных жилых домов. К концу текущей пятилетки планируется построить около 2 млн кв. м такого жилья.