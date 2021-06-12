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ЭКОНОМИКА РБ
ЦЕНЫ НА АРЕНДУ КВАРТИР В МИНСКЕ В МАЕ ПОДРОСЛИ
14:57 14.06.2021
Предложение квартир на рынке аренды столицы продолжает расти, однако темпы замедляются: если в прошлые месяцы 2021 года количество свободных для заселения квартир прирастало в среднем на 4-5% ежемесячно, то в мае — только на 1%.
Как пишет Realt.by, в большей степени рынок пополнился за счет 3-комнатных квартир, в то время как число 1- и 2-комнатных практически не изменилось.
В то же время спрос на арендные квартиры остается стабильным, хотя и более низким, чем в аналогичный период прошлых лет. Для сравнения: текущий уровень активности по поиску съемного жилья в Минске на 24% ниже, чем в мае 2020 года.
Арендные ставки в мае показали небольшой рост. На конец месяца средние цены аренды квартир в Минске выглядели следующим образом: 1-комнатные квартиры — $272 (рост на 0.7%); 2-комнатные квартиры — $335 (рост на 0.3%); 3-комнатные квартиры — $420 (рост на 0.5%).
На фоне небольшого роста цен на аренду квартир их инвестиционная привлекательность подросла на 0,05 процентных пункта, в то время как максимальная доходность от валютных депозитов по-прежнему остается неизменной. На данный момент аренда позволяет заработать в 2,7 раза больше, чем лучшие депозиты в валюте.
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