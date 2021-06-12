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ЭКОНОМИКА РБ
КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИИРОВАЛ МОНИТОРИНГ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
14:03 14.06.2021
Результаты анализа эффективности финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций Минской области рассмотрены на заседании коллегии областного комитета госконтроля.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, из 126 субъектов хозяйствования Минщины, осуществляющих мероприятия по финансовому оздоровлению, на 1 января 2021 года восстановили платежеспособность 74, не восстановили – 52 (эти организации не выполнили предусмотренные бизнес-планами показатели объема производства продукции сельского хозяйства). Так, многие из них не обеспечили рост урожайности пшеницы, ржи, тритикале, не в полном объеме использовали резервы животноводства.
Как правило, сельхозорганизации, не восстановившие платежеспособность, лидируют по количеству выявляемых госконтролерами нарушений (сев без внесения удобрений, потери при уборке урожая, несоблюдение условий содержания и кормления скота, недоработки в вопросах кормозаготовки и др.).
Комитет госконтроля Минской области предложил провести мониторинг бизнес-планов по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций, утвердить дополнительные мероприятия по улучшению их финансового положения.
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