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ЭКОНОМИКА РБ


КГК МИНСКОЙ ОБЛАСТИ ИНИЦИИРОВАЛ МОНИТОРИНГ БИЗНЕС-ПЛАНОВ ПО ФИНАНСОВОМУ ОЗДОРОВЛЕНИЮ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА


14:03 14.06.2021

Результаты анализа эффективности финансового оздоровления сельскохозяйственных организаций Минской области рассмотрены на заседании коллегии областного комитета госконтроля.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Комитете госконтроля Беларуси, из 126 субъектов хозяйствования Минщины, осуществляющих мероприятия по финансовому оздоровлению, на 1 января 2021 года восстановили платежеспособность 74, не восстановили – 52 (эти организации не выполнили предусмотренные бизнес-планами показатели объема производства продукции сельского хозяйства). Так, многие из них не обеспечили рост урожайности пшеницы, ржи, тритикале, не в полном объеме использовали резервы животноводства.

Как правило, сельхозорганизации, не восстановившие платежеспособность, лидируют по количеству выявляемых госконтролерами нарушений (сев без внесения удобрений, потери при уборке урожая, несоблюдение условий содержания и кормления скота, недоработки в вопросах кормозаготовки и др.).

Комитет госконтроля Минской области предложил провести мониторинг бизнес-планов по финансовому оздоровлению сельхозорганизаций, утвердить дополнительные мероприятия по улучшению их финансового положения.
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