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ЭКОНОМИКА РБ
ЧИСЛО ЗАБОЛЕВШИХ COVID-19 В БЕЛАРУСИ ВЫРОСЛО ДО 406,3 ТЫС. - МИНЗДРАВ
13:39 14.06.2021
Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июня 2021 года выросло до почти 406,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.
«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 406 тыс. 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 399 тыс. 174 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 432 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2987 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.
Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 697 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.
Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 879 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 544 тыс. 800 тестов.
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