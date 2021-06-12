Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 14 июня 2021 года выросло до почти 406,3 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 406 тыс. 360 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 399 тыс. 174 пациента, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 432 пациента. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 2987 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 697 человек, число смертей от COVID-19 - на 9.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 10 тыс. 879 тестов. Всего в стране проведено 6 млн 544 тыс. 800 тестов.