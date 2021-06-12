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ЭКОНОМИКА РБ
УСТАВНЫЙ ФОНД ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ
13:15 14.06.2021
22 июня 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мозырьсоль».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет об увеличении уставного фонда ОАО «Мозырьсоль» за счет роста номинальной стоимости акции.
В связи с этим акционеры намерены утвердить новый Устав ОАО «Мозырьсоль».
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