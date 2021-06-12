ЭКОНОМИКА РБ

УСТАВНЫЙ ФОНД ОАО «МОЗЫРЬСОЛЬ» ПЛАНИРУЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ

13:15 14.06.2021 22 июня 2021 года состоится внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Мозырьсоль». Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, на собрании речь пойдет об увеличении уставного фонда ОАО «Мозырьсоль» за счет роста номинальной стоимости акции. В связи с этим акционеры намерены утвердить новый Устав ОАО «Мозырьсоль».