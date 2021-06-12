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ЭКОНОМИКА РБ


МОБИЛЬНЫЕ БРИГАДЫ ММЗ В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ИСПРАВЯТ ПОЛОМКУ ТЕХНИКИ В ПОЛЯХ


12:30 14.06.2021

В разгар сельскохозяйственного сезона Минский моторный завод выполняет гарантийные обязательства по обслуживанию двигателей на технике, задействованной в полевых работах.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе ОАО «УКХ «ММЗ», в этом году на поля республики выйдет более 50 тыс. единиц тракторов МТЗ, погрузчиков «Амкодор», комбайнов «Гомсельмаш», автомобилей МАЗ с двигателями ММЗ, из которых 26 434 – гарантийные.

Готовиться к обеспечению бесперебойного труда аграриев на ММЗ начали заранее. Еще в марте был создан штаб из руководителей и специалистов завода для оперативного решения вопросов, связанных с работой двигателей на технике. Решения штаба считаются приоритетным для исполнения всеми структурными подразделениями завода.

Руководители службы качества и технического сервиса завода в период активных полевых работ ежедневно осуществляют мониторинг ситуации на полях. На сегодня серьезные поломки на технике, которые могли бы остановить рабочий процесс не фиксируются. Все выявленные дефекты двигателей в основном вызваны нарушениями эксплуатации, каждый случай фиксируется комиссией с участием Гостехнадзора.

На восстановление гарантийных двигателей отводятся сутки. Для соблюдения сроков ремонта производственные и коммерческие структурные подразделения ММЗ оперативно обеспечивают отдел технического сервиса необходимыми запчастями. Во многих случаях ремонт двигателей на технике осуществляют сервисные центры, с которыми у завода заключены договоры – в Беларуси их 53. Если требуется устранить более сложный дефект, в помощь аграриям выезжают мобильные бригады Минского моторного. В их состав входят два слесаря механосборочных работ, при необходимости – инженер отдела технического сервиса и инженер-конструктор.

На период массовых полевых работ созданы три мобильные бригады. Практика показывает, что за все время посевной чаще всего приходилось работать лишь одной. Специалисты наблюдают ежегодное снижение количества отказов двигателей ММЗ на технике, задействованной на полях.

В самых сложных случаях моторы доставляют на завод, где их восстанавливают на участке ремонта двигателей отдела технического сервиса. Специалисты участка находятся «на посту» даже в выходные.

В любое время земледельцы могут получить оперативную и компетентную консультацию по вопросам эксплуатации и обслуживания двигателей. Дежурные мобильные телефоны специалистов отдела технического сервиса доступны круглосуточно.

Режим «повышенной боевой готовности» для обеспечения работоспособности двигателей на технике, занятой в аграрном секторе, будет соблюдаться до конца сельскохозяйственного сезона.
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