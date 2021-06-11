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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ 15 ИЮНЯ СТАРТУЕТ ПРИЕМНАЯ КАМПАНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ПРОФТЕХОБРАЗОВАНИЯ
11:57 14.06.2021
15 июня стартует приемная кампания в учреждениях образования (профессиональных лицеях, профессионально-технических колледжах, колледжах) для получения профессии рабочего, служащего с профессионально-техническим образованием.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре Минобразования, в 2021 году прием осуществляют 125 учреждений профессионально-технического образования по более чем 250 профессиям.
Кроме того, прием для обучения по рабочим профессиям осуществляют 41 учреждения образования других уровней, реализующее образовательные программы профессионально-технического образования.
На уровень профессионально-технического образования планируется принять всего 26,7 тысяч человек, из них за счет средств бюджета – 26,6 тысяч человек.
В целях гибкого реагирования на изменяющуюся потребность региональных рынков труда ежегодно совершенствуется структура подготовки. В 2021 году планируется приостановить прием по 150 (в 2020 году – по 147) невостребованным профессиям и открыть подготовку по 135 (в 2020 году – по 133) новым для отдельных учреждений профтехобразования профессиям.
В структуре приема будут сохранены тенденции прошлых лет: специальности реального сектора экономики составят почти 75%.
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