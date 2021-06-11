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ЭКОНОМИКА РБ


ОАО «ГОМЕЛЬТРАНСНЕФТЬ ДРУЖБА» ВОЗОБНОВИЛО ПРОКАЧКУ НЕФТИ В НАПРАВЛЕНИИ ПОЛЬШИ


11:43 14.06.2021

ОАО «Гомельтранснефть Дружба» возобновило транзит нефти в Польшу, который был приостановлен из-за проводившихся 8-13 июня ремонтных работ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, работы велись на 227 км нефтепровода Мозырь-Брест DN600 в условиях плановой остановки перекачки сырья.

Специалисты аварийно-восстановительной службы НПС «Пинск» и линейно-эксплуатационной службы НПС «Кобрин» совместно с подрядной организацией заменили участок трубопровода диаметром 600 мм протяженностью 250 метров. После окончания монтажных работ осуществлен неразрушающий контроль сварочных соединений, участок трубопровода заполнен нефтью. Специалистами ЦБПО осуществлен ремонт задвижек 3л, 140 на НПС «Кобрин» и 1А226 на линейной части нефтепровода. Силами филиалов проведено техническое обслуживание основного и вспомогательного оборудования станций.

«Работы направлены на повышение надежности магистрального нефтепровода на участке ЛПДС «Мозырь» – государственная граница с Республикой Польша. В настоящее время МН Мозырь-Брест работает в штатном режиме», - отметили на предприятии.
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