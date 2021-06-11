На начало 2021 года в Могилевской области насчитывалось 493 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 10 лет их число увеличилось на 170 хозяйств, или в 1,5 раза.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 57,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 42,6 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем в 2 раза, пахотные – в 1,8 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,9 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,3 раза, животноводства – на 32,2%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 2,8% (в 2010 году – 1,1%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,5% до 4,9%, животноводства – с 0,4% до 0,6%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (около 60%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 83,2 тыс. тонн, картофеля – 61,5 тыс. тонн, овощей – 20,6 тыс. тонн, свеклы сахарной – 17,4 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общеобластном объеме составил 10,5%, картофеля – 9,2%, зерна – 6,6%, свеклы сахарной – 4,4%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 4,4 раза, картофеля – в 5,8 раза, зерна – в 1,8 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2020 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,2%, в производстве молока – 1%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 25,1%.