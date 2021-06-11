ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
14.06.2021

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВ В МОГИЛЕВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА ПОСЛЕДНИЕ 10 ЛЕТ УВЕЛИЧИЛОСЬ В 1,5 РАЗА


11:01 14.06.2021

На начало 2021 года в Могилевской области насчитывалось 493 действующих крестьянских (фермерских) хозяйства.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, за последние 10 лет их число увеличилось на 170 хозяйств, или в 1,5 раза.

На 1 января 2021 г. в пользовании крестьянских (фермерских) хозяйств находилось 57,6 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий, в том числе пахотных – 42,6 тыс. гектаров. По сравнению с 2010 годом сельскохозяйственные земли, занимаемые фермерскими хозяйствами, увеличились более чем в 2 раза, пахотные – в 1,8 раза.

Объем производства продукции сельского хозяйства в крестьянских (фермерских) хозяйствах в 2020 году по сравнению с 2010 годом увеличился в сопоставимых ценах в 2,9 раза, в том числе продукции растениеводства – в 3,3 раза, животноводства – на 32,2%.

Возросла и доля фермерских хозяйств в общем объеме производства сельскохозяйственной продукции. В 2020 году она составила 2,8% (в 2010 году – 1,1%): в производстве продукции растениеводства увеличилась с 1,5% до 4,9%, животноводства – с 0,4% до 0,6%.

Основным направлением сельскохозяйственной деятельности большинства (около 60%) крестьянских (фермерских) хозяйств является растениеводство. На его долю приходится почти 90% производимой фермерами продукции.

В 2020 году фермерскими хозяйствами собрано зерновых и зернобобовых культур 83,2 тыс. тонн, картофеля – 61,5 тыс. тонн, овощей – 20,6 тыс. тонн, свеклы сахарной – 17,4 тыс. тонн.

Удельный вес производства овощей в общеобластном объеме составил 10,5%, картофеля – 9,2%, зерна – 6,6%, свеклы сахарной – 4,4%. Доля фермерского сектора в производстве овощей по сравнению с 2010 годом увеличилась в 4,4 раза, картофеля – в 5,8 раза, зерна – в 1,8 раза.

В общем объеме производства продукции животноводства на долю фермерских хозяйств приходится незначительная часть. Так, в 2020 году их удельный вес в реализации скота и птицы на убой (в живом весе) по области составил 0,2%, в производстве молока – 1%. Более весомый вклад фермерских хозяйств в производство шерсти – 25,1%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Международные системы денежных переводов
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 12.06.2021
валюта курс
EUR 3.0232
USD 2.4810
RUB 3.4629
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 11.06.2021
валюта курс +/-
EUR 3.0232 -0.0151
USD 2.4810 -0.0166
RUB 3.4629 +0.0039
все курсы архив

Курсы в банках
на 14.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR 3.0140 3.0200
USD 2.4880 2.4940
RUB 3.4420 3.4500
подробнее

Конвертация в банках
на 14.06.2021
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.2090 1.2140
EUR/RUB 87.3500 87.7500
USD/RUB 72.2000 72.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2021, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте