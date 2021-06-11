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ЭКОНОМИКА РБ


ПЕРЕЧЕНЬ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРОЦЕДУР В БЕЛАРУСИ СОКРАТЯТ И ПЕРЕВЕДУТ НА ЕДИНУЮ ЭЛЕКТРОННУЮ ПЛОЩАДКУ


10:33 14.06.2021

Перечень административных процедур будет сокращен и переведен на единую электронную площадку. Об этом 11 июня сообщил журналистам министр экономики Александр Червяков.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минэкономики, подготовлен проект указа, которым совершенствуется перечень административных процедур. Подготовку этого документа министр экономики назвал первым шагом к предстоящей масштабной работе по пересмотру административных процедур и их переводу в электронное пространство.

Многоуровневая система регулирования административных процедур предполагает постепенное создание реестра таких процедур, единой электронной площадки и отдельных цифровых продуктов, куда можно обратиться дистанционно и оформить административные процедуры по принципу «одного окна».

«Предприятие, входя на электронную площадку, получит максимум информации по любой процедуре. И эта электронная площадка будет являться «одним окном» для подачи заявления. Дальше мы отрабатываем третий уровень, когда у каждого регулятора будет свой электронный продукт, где будет осуществляться конкретная процедура. Мы планируем завершить данную работу до 1 января 2024 года. Создание такой системы максимально устранит необходимость контакта предпринимателей и чиновников. А это, в свою очередь, значительно снизит коррупционные риски. Вместе с тем невозможно перевести все административные процедуры в электронный формат, поэтому останутся и такие, где по-прежнему будет необходимо личное обращение», – пояснил министр экономики.

По словам министра экономики, реестр административных процедур уже создан в тестовом режиме и в скором времени будет презентован.
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