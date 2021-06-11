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ЭКОНОМИКА РБ


БОБРУЙСКАГРОМАШ ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ УДОБРЕНИЙ


10:19 14.06.2021

ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» выпустило новый распределитель минеральных удобрений РУ-7000-1 с кузовом и элементами крепления из нержавеющей стали.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, эта машина создана с учетом самых необходимых потребностей фермера при работе в поле.

РУ-7000-1 обеспечивает равномерное распределение твердых минеральных удобрений, известковых материалов и химических мелиорантов. Уникальность техники в том, что кузов, шибера и метизы изготовлены из прочной нержавеющей стали, что в разы увеличивает срок эксплуатации машины.

Конструкция машины позволяет перевозить сыпучие материалы и производить разгрузку с помощью транспортёра, установленного в кузове. Управление работой выполняется из кабины трактора.

Программирование и контроль дозы внесения удобрений осуществляется бортовым компьютером.

РУ-7000-1 имеет привод подающего транспортера как от колеса машины, что обеспечивает синхронизацию подачи рабочего продукта от скорости движения машины, так и от ВОМ трактора.

Техника имеет механический привод (от ВОМ-трактора) распределяющих центробежных органов (тарелок) и гидравлический привод подающего транспортера от гидросистемы трактора.

Грузоподъемность машины – 8 т, производительность - от 5,2 до 27,5 га/ч, ширина внесения – от 8 до 22 м, агрегатируется с тракторами тягового класса 2.
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