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ЭКОНОМИКА РБ


АТОМНЫЕ ПРОФЕССИИ И БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЯДЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ПОКАЗАЛИ В МИНСКЕ


09:34 14.06.2021

Атомные профессии и возможности ядерных технологий показали в рамках семейного фестиваля «Букидс», который прошел в Минске 12-13 июня.

Тематическая зона «Атомные профессии» организована госкорпорацией «Росатом», АО ИК «АСЭ» и Информационным центром по атомной энергии (Минск).

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе госкорпорации «Росатом», в первый день работы «Атомных профессий» гости узнали, насколько глубоко атомные технологии вошли в нашу жизнь. Эти технологии помогают лечить и диагностировать заболевания, повышать урожайность сельскохозяйственных культур, продлевать срок хранения продуктов питания, опреснять морскую воду, а также исследовать и сохранять уникальные исторические экспонаты и книги.

«Добавляя заморские специи в любимое блюдо, мы даже не задумываемся о том, что они прошли обработку ионизирующим излучением для удаления вредителей без потери вкуса и аромата. Проходя контроль безопасности в аэропорту, мы также встречаемся с Х-лучами. Радиографический контроль используется при строительстве зданий, мостов, трубопроводов. С его помощью контролируется качество компонентов, механизмов и конструкций, обеспечивается безопасность их использования», - рассказал научный сотрудник Белорусского национально-технического университета Артур Глембоцкий.

Широкий спектр профессиональных возможностей в атомной сфере можно было увидеть, пройдя атомный квест и поучаствовав в мастер-классах, сделав для себя роспись настоящей каски атомщика или виртуальный сварочный шов! Космонавт, медик, аграрий, капитан ледокола, лесник, метролог, дефектоскопист, оператор систем безопасности - это лишь малая часть профессий, которые связаны с атомной сферой.

Также стоит отметить, что в нескольких направлениях атомных технологий Беларусь уже далеко не новичок. В стране освоены такие сферы, как ядерная медицина и производство фармацевтических препаратов.

Как отметил заместитель директора регионального центра госкорпорации «Росатом» по Восточной Европе Владимир Горн, у Беларуси есть возможность расширить круг применения атомных технологий благодаря развитию научного потенциала и увеличению количества профильных исследований.

«Беларусь активно изучает возможности для создания при Академии наук современного Центра ядерных исследований и технологий на базе многофункционального исследовательского ядерного реактора. Такой центр позволит не только проводить фундаментальные научные исследования, но и увеличить наработку изотопов для медицины и промышленности, даст возможность инженерам и дизайнерам создавать материалы с новыми уникальными качествами, а селекционерам - выводить новые сорта растений, - сказал он. - Я уверен, что среди посетителей фестиваля профессий сегодня есть те, кто через несколько лет совершит значимые для человечества открытия, используя как имеющиеся, так и потенциальные возможности Беларуси в освоении мирного атома».
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