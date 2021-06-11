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ЭКОНОМИКА РБ


ПРОДТОВАРЫ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ ПОДОРОЖАЛИ С НАЧАЛА ГОДА НА 6,2%


09:25 14.06.2021

В Брестской области индекс цен на продовольственные товары в мае 2021 г. по сравнению с апрелем 2021 г. составил 100,9%, с декабрем 2020 г. – 106,2%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, рост цен на продтовары в мае 2021 года к маю 2020 года составил 9,6%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены на продтовары подскочили на 8,6%.

Непродовольственные товары в мае 2021 года подорожали по сравнению с апрелем на 0,5%, с начала года – на 4,8%. При этом годовой рост цен за май составил 8,9%. За январь-май 2021 года к уровню января-мая 2020 года цены на непродовольственные товары выросли на 8,8%.

Цены на услуги в мае 2021 года выросли по сравнению с апрелем на 0,2%, с начала года – на 4,3%. Годовой рост цен на услуги в мае составил 8,8%. В январе-мае 2021 года к соответствующему периоду 2020 года услуги стали дороже на 8,8%.
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