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ЭКОНОМИКА РБ
ЗА ЯНВАРЬ-МАЙ В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПОСТУПИЛО 887,3 МЛН РУБЛЕЙ
17:58 11.06.2021
В бюджет Витебской области за январь-май 2021 г. поступило 887,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 197,2 млн рублей, в местный бюджет – 690,1 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов наибольшие суммы поступили по подоходному налогу – 261,4 млн рублей, или 29,5% в доходах бюджета, по налогу на добавленную стоимость – 216,1 млн рублей, или 24,4% в доходах бюджета, по акцизам – 134,1 млн рублей, или 15,1%, по налогу на прибыль – 59,9 млн рублей, или 6,8%.
В формировании бюджета Витебской области в январе-мае 2021 года участвовало 468 098 плательщиков, в том числе 17 306 организаций, 23 873 индивидуальных предпринимателя и 426 919 физических лиц.
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