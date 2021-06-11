Развитие био- и нанотехнологий, химических технологий станет перспективным направлением научных исследований в Гродненском государственном аграрном университете на 2021-2025 годы. Об этом сообщил сегодня на встрече со студентами, магистрантами, аспирантами и преподавателями ГГАУ председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин.

По его словам, в рамках государственной научно-технической программы «Перспективные химические и биологические технологии» аграрный университет разработает технологии получения пробиотических препаратов для профилактики и комплексного лечения крупного рогатого скота и комплексного микробного препарата для улучшения качества газонов. Эти разработки будут использоваться сельскохозяйственными предприятиями и фермерскими хозяйствами Беларуси и России.

«Агропромышленный комплекс – одно из приоритетных для государства отраслей. За последние годы мы значительно продвинулись в технологиях высокопродуктивного сельского хозяйства и пищевой промышленности. Созданы новые виды сельскохозяйственной продукции и образцы техники (например, на «МТЗ» и «Гомсельмаш»). Однако в текущей пятилетке нам предстоит усилить роль науки, в том числе аграрной, в инновационное развитие экономики страны и Гродненский государственный аграрный университет должен еще более активно участвовать в данных процессах. Компетентные кадры и перспективные новации в области сельского хозяйства у вас имеются», – подчеркнул Александр Шумилин.

Он также отметил, что при содействии Государственного комитета по науке и технологиям на базе Гродненского аграрного университета созданы две отраслевые лаборатории: биотехнологическая по репродукции сельскохозяйственных животных и научно-исследовательская по ДНК-технологиям, в которых закладывается прочный фундамент будущих достижений в аграрной сфере.