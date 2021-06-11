Дома в квартале Depo у площади Победы облицуют клинкерным кирпичом с эффектом благородной старины.

Он изготовлен по спецзаказу «А-100 Девелопмент» на семейном производстве в Германии. Клинкер имеет уникальный цвет, фактуру и в кладке будет самодостаточным решением, не требующим украшения. Партия фасадных материалов на днях прибыла в Минск.

Крафтовый кирпич получил редкую «ригельную», вытянутую, форму и выглядит так, будто над ним потрудилось время. Так и задумывалось: жилые дома должны гармонично вписаться в существующую застройку проспекта Независимости и напомнить о прошлом, когда здесь было трамвайно-троллейбусное депо.

Немецким кирпичом облицуют фасады всех строящихся домов. Строители вскоре задействуют его для внешней отделки первого здания, каркас которого уже готов. На некоторые кирпичи нанесено фирменное клеймо Depo: они будут инкрустированы в кладку для большей динамики. По замыслу архитекторов, объемная кладка из клинкера на фасадах домов создаст игру света и тени.

«На выразительные возможности клинкера обратил наше внимание архитектор Сергей Скуратов. Поскольку квартал возводится на бывшей индустриально-транспортной территории, было очень важно подобрать материал, ассоциативно с ним связанный. И клинкер двух цветов стал основным элементом дизайн-кода, напоминающим об истории этого места. Его роль в восприятии комплекса огромна, поэтому в Depo мы используем крафтовый кирпич, созданный специально для проекта. Он будет красивым не только в момент сдачи домов, но будет радовать жителей города долгие годы. Это натуральный материал со своим характером и эстетикой, который отлично вписывается в концепцию Depo и окружающей застройки», - отметила директор по маркетингу ГК «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая.

Фасадный материал выбрали также за его устойчивость к погодным условиям и экологичность. Клинкер считается очень прочным, долговечным, и ценится за богатство оттенков, получаемых при обжиге.

Квартал Depo строят с начала года у площади Победы. Еще в 19-м веке на этом месте находился конный рынок, к 30-м годам прошлого века здесь пустили первые трамваи, а позже и троллейбусы. Всего в квартале построят 21 жилой дом по проекту известного архитектора Сергея Скуратова. Также откроют магазины, рестораны, кафе, фитнес-клуб, частный детский сад и образовательный центр. Сквозь квартал пройдет пешеходная улица, для отдыха появятся аллея и искусственный пруд.

В квартале будут три уровня и подземный паркинг с лифтами в каждое здание. Сейчас строители работают над 3 домами: квартиры в первом предложат в предчистовом виде (White-box), во втором — с готовыми интерьерами, и в третьем — с черновой отделкой. Жилье будет включать просторные комнаты с «окнами в пол», мастер-спальни с гардеробными и дополнительными ванными комнатами.