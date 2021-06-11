ОАО «Борисовский завод автотракторного электрооборудования» - управляющая компания холдинга «Автокомпоненты» продолжает реализацию инновационного проекта «Создание производства нового поколения автомобильных компонентов для перспективных моделей легковой, коммерческой, грузовой, сельскохозяйственной и специальной техники».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе предприятия, срок реализации проекта – 2023 год, выход на проектную мощность запланирован в декабре 2023 г. При этом планируется создание 18-ти новых рабочих мест.

При реализации проекта будет освоено производство двигателей, соответствующих требованиям экологических стандартов Евро-5, Евро-6 и выше. К данной востребованной продукции относится модельный ряд стартеров консольного типа с планетарным редуктором, модельный ряд генераторов повышенной мощности для комплектации двигателей различных модификаций, а также модернизация выпускаемой в настоящее время продукции.

В 2020 г. было заключено 10 договоров на поставку технологического оборудования.

За январь-апрель 2021 г. в рамках реализации проекта приобретено и введено в эксплуатацию два горизонтальных токарных станка с числовым программным управлением SMEC модели SL 2000(B) (Республика Корея) для обработки деталей типа «Шкив».

Ввиду того, что предъявляемые требования к качеству и точности механической обработки многоручьевых шкивов генераторов машин невозможно обеспечить в полной мере на морально и физически изношенных шестишпиндельных полуавтоматах, то часть шкивов приходилось закупать у сторонних организаций. Ввод в эксплуатацию обозначенных горизонтальных токарных станков с ЧПУ позволит уйти от закупки импортных шкивов и организовать их изготовление по полному циклу в условиях предприятия, а также освоить обработку серийно изготавливаемых шкивов и шкивов для новых моделей генераторов повышенной мощности.

В мае 2021 г. также приобретено два вертикальных обрабатывающих центра с числовым программным управлением AWEA модели BM-850 (Тайвань) для обработки крышек стартеров из высокопрочного чугуна и автоматическая гальваническая линия «барабанного» типа (Российская Федерация). В настоящее время по данному оборудованию ведутся строительно-монтажные и пуско-наладочные работы.

Кроме того, до конца 2021 г. планируется приобретение 4-х обрабатывающих центров модели ВМ-850 для обработки алюминиевых крышек стартеров и генераторов и дополнительно 3-х станков также для обработки крышек стартеров из высокопрочного чугуна. А в первом квартале 2022 г. – 3-х металлообрабатывающих станков для обработки деталей типа «Корпус», 2-ух станков для изготовления деталей типа «Ярмо» и 4-ех станков для изготовления деталей типа «Обойма» и «Шестерня».

Всего проектом предполагается приобретение порядка 30 единиц современного технологического оборудования и планируется дальнейшее совершенствование технологии высокоскоростной обработки алюминиевых и чугунных крышек стартеров за счет внедрения многофункциональных гибких обрабатывающих центров и станков с ЧПУ, позволяющих производить быструю переналадку, а также осуществлять многопозиционную обработку с сокращением вспомогательного времени механической обработки. Для деталей типа «тел вращения» планируется приобретение оборудования с ЧПУ с автоматической выгрузкой при многошпиндельной обработке. Кроме того, приобретение современных линий гальванической обработки позволит экономно управлять процессом нанесения покрытий с управлением процесса на каждом технологическом переходе.